بعد عزل «مكارثي».. مجلس النواب الأمريكي يعلن تعيين باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب بعد عزل رئيسه السابق، كيفن مكارثي.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب الأمريكي، عزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا"، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.