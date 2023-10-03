أمين الشئون البرلمانية بمستقبل وطن: نحن مع الدولة ولا وجود لحزب الرئيس

‏قال النائب محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن يدعم الدولة المصرية ولا يوجد شيء اسمه حزب الرئيس، ونحن نرى أن الرئيس السيسي هو الشخص المناسب لاستكمال المسيرة التي بدأها منذ 10 سنوات لتحقيق النهضة والتنمية التي حدثت في مصر والكل يراها.

وتابع ‏خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة": نحن نرى في الرئيس السيسي أنه الرجل المناسب لقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة، وفي النهاية نواب عن الشعب المصري وما يقدم إلينا من مشروعات قوانين إذا وجدناها تتماشى مع المصلحة العامة سوف نوافق عليها وإذا لم نجد ذلك سوف نرفضها بالطبع.

وأضاف: نحن بالفعل رفضنا بعض المقترحات من قبل مثل قانون الثانوية العامة الذي قدمه وزير التعليم السابق الدكتور طارق شوقي.