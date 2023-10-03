موسكو: الغرب فشل في فرض قيود على النفط الروسي ومشتقاته

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن الغرب فشل في فرض قيود على النفط الروسي ومشتقاته، وأن البرميل يباع بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب تحت طائلة العقوبات.

وأكد نوفاك حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء أن السقف السعري الذي فرضه الغرب على النفط الروسي في محاولة للحد من إيرادات الميزانية الروسية غير فعال، إذ يتم تداول الخام الروسي "يورالس" بالأسعار السائدة في السوق، في إشارة إلى أن روسيا تبيع نفطها بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل، الذي حدده الغرب.

وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي، على أن الحكومة تعتزم منع ارتفاع أسعار المحروقات عامي 2023 و2024 بوتيرة أعلى من معدل التضخم، لافتا إلى أن أسعار الجملة لمادة الديزل في البلاد انخفضت بما يتراوح بين 3 - 10 آلاف روبل (حوالي 100 دولار) للطن، بواقع عشرين بالمئة.

وأفاد بأن الحكومة وهيئة مكافحة الاحتكار الروسية تعتزم فرض رقابة صارمة على أسعار الوقود في السوق المحلية، مشددا على أن الحظر المفروض على تصدير الديزل والبنزين من روسيا سيستمر طالما ذلك ضروري لتحقيق الاستقرار في الداخل.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، الحكومة والشركات في روسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار في سوق المحروقات.