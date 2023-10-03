وزير الرياضة الصومالي يزور معرض «بيزنس يا شباب»

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، محمد بري محمود وزير الشباب والرياضة بدولة الصومال؛ داخل معرض "بيزنس ياشباب" للمنتجات الحرفية واليدوية، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة ١٥٠ عارضا من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

واطلع وزير الشباب والرياضة الصومالي والوفد المرافق له علي كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض، مشيداً بالمنتجات الموجودة داخل المعرض، وفكرة انشائه والتي استهدفت شباب تم تديربهم داخل مراكز الشباب، مقدماً الشكر لوزير الشباب المصري الدكتور أشرف صبحي علي دعمه للشباب والمجهودات التي يبذلها في خدمة الشباب علي المستوي المحلي والعربي.

ورافق الوزير الصومالي كل من عبدالرحيم ورسمة ديرية المدير العام، فهد علي حسن المستشار، علي عبدي محمد رئيس اتحاد الصومال لكرة القدم، وكان في استقبال الوفد منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.

يأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب اصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد اليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويضم المعرض منتجات شباب مراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس ، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف" وتتوفر للجمهور باسعار مناسبة للجميع.