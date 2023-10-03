غدًا.. "رؤى قيمة في الآثار الحيوية" بمتحف الطفل

ينظم متحف الطفل برئاسة الدكتور أسامة عبد الوارث ، وبالتعاون مع جمعية تراث مصر محاضرة بعنوان أجساد المصريين: رؤى قيمة في الآثار الحيوية تقدمها الدكتورة زينب حشيش مدرس الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة بنى سويف و عضو مجلس إدارة جمعية تراث مصر غدا الأربعاء في السادسة مساء.

رؤى قيمة في الآثار الحيوية هي محاضرة تناقش فكرة الخروج من الأطر الصارمة لعلم المصريات وتخصصاته وفروعه، واستخدام مناهج أكثر اتساعًا لفهم أعمق لسلوك الإنسان في الماضي. تتناول المحاضرة عدة نقاط تشمل:

مفهوم الآثار الحيوية، كيفية استخدام الجسد كدليل أثري مادي لتأكيد أو نفي المعلومات التاريخية والثقافية لمجتمع ما.

علاقة الجسد بالنشاط اليومي للإنسان.

علاقة الجسد بالمعتقدات الدينية، أمثلة تطبيقية لاستخدام الجسد كدليل أثري من بعض جبانات مصر القديمة (الدلتا، سقارة ، وابيدوس).