المطران إبراهيم مخايل يستقبل نقيب المحامين في بيروت

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار على رأس وفد من النقابة ضم امين السر سعد الدين الخطيب، امين الصندوق امين بازرلي، عضو مجلس النقابة والمرشح لمنصب نقيب المحامين فادي المصري، والمحامين : محمد العجمي، سعاد شعيب، بشارة عماطوري، ماريا مجاعص عماطوري، مريم ديب وسهى الأسعد، بحضور النائب الأسقفي العام ألأرشمندريت نقولا حكيم.

واشار بيان صادر عن مكتب المطران ابراهيم الى ان اللقاء تخلل عرضا لواقع العمل القضائي في لبنان ودور المحامين في حماية وصيانة هذا العمل، بالرغم من كل الأزمات التي تعصف بالبلاد واثرت بشكل كبير على العمل في المحاكم".

وعرض كسبار للمطران ابراهيم "الدور الذي تقوم به النقابة لحماية المحامين وتنظيم العمل وتأمين حياة تليق بكل محامٍ، في ظل اوضاع لم يعرف لبنان مثيلاً لها في السابق".

وشكر المطران ابراهيم النقيب كسبار والوفد المرافق على الزيارة، واكد ان "نقابة المحامين هي في طليعة النقابات التي دافعت عن الحق وساعدت المظلوم واظهرت الحقيقة، ونحن اليوم بحاجة الى تضافر الجهود من اجل القيام بالوطن لكي يعود الى سابق عهده، مدرسة الشرائع وقبلة انظار العالم".