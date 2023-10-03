حكاية وطن.. مشروعات وزارة الثقافة خلال 9 سنوات

حققت الدولة المصرية الكثير من الانجازات خلال التسع سنوات الماضية في عهد الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها سواء كانت مالية او اقتصادية ، الا ان الدولة كان هدهفها خلال السنوات الماضية بناء دولة عصرية ، اطلقت خلالها حزمة من المشروعات الكبيرة في كل المجالات

فعلى الجانب الثقافي قدمت وزاة الثقافة خلال 9 سنوات الماضية 2357 نشاط ثقافي تم تنفيذه في ضوء 7 أهداف رئيسية

اولها تطوير المؤسسات الثقافية المختلفة من خلال ثلاثة محاور مختلفة كان أولها هو إنشاء 85 موقعا ثقافيا جديدا تم افتتاحه خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2023 .

كما قدمت وزارة الثقافة 155 مشروعا إنشائيا باجمالي تكلفة قدرها 3.2 مليار جنيه ، إلى جانب استحداث هيكل تنظيمي لديوان عام وزارة الثقافة في سبيل الانتقال إلى العاصمة الادارية ومن خلال هذا نفذت الوزارة 1368 برنامج تدريبي للعاملين بالوزارة

الهدف الثاني : استحداث جائزة الدولة الثانوية للمبدع الصغير لمن يقدم منتجا ثقافيا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما

بينما الهدف الثالث هو تعزيز القيم الايجابية بالمجتمع من خلال تنفيذ مشروع اهل مصر الذي يهدف الى نشر الوعي الثقافي ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة ونبذ التطرف والعنف

اما الهدف الرابع فهو دعم الصناعات الثقافية من خلال اطلاق مبادرة صنايعية مصر في يونيو 2019 بهدف تدريب الشباب على الحرف التراثية بالمجان

الهدف الخامس تحقيق العدالة الثقافية من خلال تنفيذ مشروع المسارح المتنقلة للوصول للخدمة الثقافية في مختلف القرى والنجوع وهي عبارة عن وزارة ثقافة متنقلة تضم معارض كتب واكتشاف مواهب وعروض فنية وثقافية وتدريب حرف تراثية ، بالاضافة للانضمام للمباردة الرئاسية “ حياة كريمة” التي تهدف إلى التنمية الشاملة وضرورة ان تواكب هذه المباردة المسار التنويري الذي يسعى إلى الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة

والهدف السادس : حماية وتعزيز التراث الثقافي من خلال اطلاق مباردرة" تراثك امانة" في يناير 2018 بهدف حفظ الوثائق والمخطوطات النادرة بشكل علمي وأكاديمي وضمها للكنوز القومية التراثية

ويأتي الهدف الأخير والسابع تحت عنوان تحقيق الريادة الثقافية من خلال تنظيم مصر للعام الثقافي المصري الصيني عام 2018، ومشاركة مصر كضيف شرف بفعاليات الجنادرية الثقافية 2017 بالسعودية، وتنظيم فعاليات الدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية بالتعاون مع امنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي حملت شعار القدس فلسطينية عام 2018 ، اطلاق العام الثقافي المصري الفرنسي 2019 ، وتنظيم اجندة الفعاليات الثقافية للاحتفال برئاسة مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 ، افتتاح فعاليات عام التعاون الانساني المصري الروسي 2012 ، اقامة النشاط الثقافي للاكاديمية المصرية للفنون بروما 2020/2021