محافظ مطروح يهنئ السيسي باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة اليوبيل الذهبى والذكرى الخمسين، لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين والأمة العربية والإسلامية، وستظل مبعثا للفخر ورمزا للعزة والكرامة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر، لتكون في سجل التاريخ درسا في التضحية والفداء والتخطيط العلمي والاستراتيجي ومواجهة كافة التحديات والأزمات من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير , وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم، دمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم و مصر بخير.

كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هيثم محمد قائد المنطقة الغربية العسكرية، وقادة القوات والأفرع بالقوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة والخالدة فى تاريخ مصر.