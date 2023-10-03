أمطار خفيفة على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة بالميناء

تعرضت الإسكندرية اليوم الثلاثاء، لأمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولم تتأثر حركة سير المشاة والمركبات، واستمرت حركة الملاحة وعمليات شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات ورسو ومغادرة السفن أرصفة ميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي، جميع الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير"الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل الحركة.

ووجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، بمتابعة الرصدات الجومائية مع قيام إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.