حصار "الدعم السريع" لجزيرة الجوهرة السودانية يجبر الأهالي على شرب مياه النيل

تسبب الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع السودانية على جزيرة الجوهرة السودانية في أزمة كبيرة يعيشها أهالي الجزيرة بسبب انقطاع الخدمات عنهم، في ظل توقف الإمدادات الطبية وقطع الطرق الواصلة بينها وبين أحياء وضواحي العاصمة الخرطوم.

وتعد جزيرة الجوهرة إحدى أهم المناطق السياحية في السودان، حيث تعتبر قبلة استجمام المواطنين السودانيين، إلا أن الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع تسبب في أوضاع معيشية سيئة يعاني منها الأهالي الآن.

وتسبب إغلاق الدعم السريع للجسر الواصل بين الجزيرة ومدن العاصمة في تقييد حركة المواطنين وضعف الخدمات وتوقف إمدادت السلع الغذائية والأدوية إلى أهالي الجزيرة.

كما لجأ أهالي الجزيرة إلى الشرب من مياة النيل مباشرة نتيجة عدم وجود مياة صالحة للشرب، ما تسبب في انتشار الكثير من الأمراض أبرزها الملاريا والإسهال بين أهالي الجزيرة نتيجة التلوث.

وتصاعدت نسب الوفيات بين المواطنين في جزيرة الجوهرة السودانية، نتيجة نقص الخدمات الطبية وانعدام الرعاية الصحية ونقص الدواء ومستلزماته.

كما يعاني أهالي الجزيرة من انقطاع متتالي للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى انقطاع المياة عن منازل المواطنين.