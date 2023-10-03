وزير بريطانيا لشؤون اسكتلندا يتوجه لفيتنام لتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية بين البلدين

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 12:47 م

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الوزير البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك سيتوجه إلى فيتنام خلال الأسبوع الجاري في مهمة لتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت الحكومة وفقا لما أوردته عبر موقعها الرسمي- أن فيتنام لديها روابط تجارية وتعليمية قوية مع إسكتلندا حيث يصادف العام الجاري 2023 الذكرى السنوية ال 50 لتأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين.

وقال جاك "إنه لشرف حقيقي أن نعزز مصالح المملكة المتحدة في فيتنام - لا سيما في هذا العام الذي يصادف مرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة المتحدة وفيتنام".

وأعرب عن تطلعه لبناء هذه العلاقات القوية والمهمة مع الأصدقاء الفيتناميين.

وأضاف وزير بريطانيا لشؤون اسكتلندا أن "اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها حكومة المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ مع فيتنام تتيح فرصا هائلة للشركات الاسكتلندية".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن جاك خلال زيارته إلى هانوي سيجتمع مع وزير خارجية فيتنام بوي ثانه سون، للتأكيد من جديد على التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون مع فيتنام في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاحتفال هذا العام بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت أن وزير بريطانيا لشؤون إسكتلندا سيركز على سبل تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وفيتنام، لا سيما في ضوء اتفاق المملكة المتحدة الأخير للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ كما سيجتمع مع لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لبحث العلاقات الدولية.

