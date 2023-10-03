"راعي مصر" عضو التحالف الوطني تصدر تقريرا بشأن أنشطتها الخدمية والتنموية خلال سبتمبر

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 12:38 م

أصدرت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تقريرا بشأن أنشطتها بالقرى والنجوع والعزب على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الحماية الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة على كل المستويات.

وذكرت - في تقريرها -أن الخدمات التي نفذتها قطاعات المؤسسة واستفاد منها الآلاف تنوعت ما بين قوافل طبية وتنمية عمرانية ودعم غذائي ودعم المقبلين على الزواج، حيث تم تنفيذ 320 قافلة طبية في تخصصات مختلفة ( باطنة - عظام - رمد - أطفال - جلدية - رمد - نساء) للكشف بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية واستفاد من خدمات هذه القوافل ما يقرب من 90 ألف مريض.

وشاركت المؤسسة في المرحلة الـ22 و23 من قوافل ستر وعافية التي أطلقها التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد، كما قامت بتوزيع أجهزة منزلية وغرف نوم ومطابخ للأهالي الأولى بالرعاية في محافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة (فرح قلبي) التي أطلقتها راعي مصر في المحافظات.

كما شاركت المؤسسة في المؤتمر العالمي للصحة والسكان الذي عقد في العاصمة الإدارية خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث التقى المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على هامش فعاليات المؤتمر .

وفي إطار أسبوع الخير في بني سويف، أطلقت راعي مصر قوافل طبية تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي قرية سنور بمركز بني سويف وقرية قمبش الحمراء بمركز ببا.

وشاركت المؤسسة في تنظيم قافلة بمدينة حلوان لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا تزامنا مع أسبوع الجامعات التي نظمته جامعة حلوان بالتعاون مع التحالف الوطني تحت شعار ( الجمهورية الجديدة حلم وطن ).

ووسط أجواء من الفرحة بين الأطفال، قامت المؤسسة بتوزيع مستلزمات مدارس (حقائب - أدوات مدرسية) في منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة قبل بدء العام الدراسي، كما وزعت الحقائب والأدوات المدرسية على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنيا وذلك ضمن مبادرة (فرح قلبي).

وفي إطار حرص المصريين بالخارج على المشاركة في تنمية المجتمع، قام كارال عسال وإدوارد زكي المديرين التنفيذين للمؤسسة في استراليا وعدد من المتطوعيين الأستراليين من أصول مصرية، بتوزيع حقائب وأدوات مدرسية على الأسر المستحقة بمنطقة القلج إحدى قرى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.. وفي محافظة المنيا وزع المتطوعون أدوات مدرسية وحقائب وملابس على 501 أسرة بسمالوط.

وفي لفتة إنسانية تعكس دور وحرص المصريين بالخارج على تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا في وطنهم الأم مصر، قرر المواطن المصري "كارل عسال" الذي يقطن بمدينة سيدني باستراليا، تنظيم حفل ضخم لإجراء سحب على سيارته الخاصة على أن تذهب عوائد هذا الحفل لصالح المؤسسة لدعم تعليم الأطفال الأكثر احتياجا وإطلاق قوافل طبية للأشخاص الأكثر احتياجًا.

كما افتتحت المؤسسة 11 عيادة طبية متنقلة لخدمة القرى الأكثر فقرا، وذلك في إطار جهود المؤسسة ودورها للنهوض بالرعاية الصحية، وشارك في الافتتاح السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن وعدد من الفنانين أبرزهم الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين وعدد من المصريين بالخارج من استراليا متبرعين لمؤسسة راعي مصر.

وأشاد المشاركون بالاحتفالية بدور مؤسسة راعي مصر وحرصها على التوسع في خدماتها الصحية ووصولها لكل القري والنجوع في جميع أنحاء الجمهورية .

وقال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن العيادات المتنقلة وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة، وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية 50 فريقا طبية، وبمشاركة 300 طبيب، موضحا أن العربية الواحدة تقوم بعمل قافلتين في اليوم ويصل عدد الكشوفات الطبية نحو 80 ألف مريض سنويا



ولفت إلى أن مؤسسة راعي مصر، متواجدة في 20 محافظة في 2250 قرية ونجع، وتسعى للانتشار في كل محافظات الجمهورية

وخلال هذا الشهر انطلقت الدراسة في حضانة راعي مصر في إطار حرص المؤسسة على تأهيل الأطفال من الفئات الاولى بالرعاية ودعمهم تعليميا كما نظم مركز المعاقين رحلة خلال شهر سبتمبر في الحديقة الدولية بالمنيا وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بدمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء.