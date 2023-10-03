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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"أبو شقة" يدعو نواب الشيوخ لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعية

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ
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دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، الراغبين في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس من الفصل التشريعي الأول، ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث  تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مُراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

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المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ البرلمان اللجان النوعية
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