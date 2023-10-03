نصائح مهمة للتعامل مع العيون المبطنة.. والمكياج المناسب لها

العيون المبطنة نوع من أنواع العيون لدى الكثير من الناس ويكون الجفن موجود بثنية جلدية زائدة من عظم الحاجب الى خط الرموش، ويمكن ان تحدث بشكل طبيعي كعلامة للتقدم في العمر، وهي تعتبر من انواع العيون الجذابة، والعيون المبطنة من الصفات الجسدية الموروثة الطبيعية، تتميز العيون المبطنة بوجود عظم حاجب ثقيل مع تجعد عميق فوق العين، كما تتميز العيون المبطنة بطبقة من الجلد المتدلي فوق العين وهذا يجعل الجفن العلوي يبدو اصغر.

وتبدو العين اصغر اذا كان شكلها مبطن، وبعض الاشخاص الذين تكون عيونهم مبطنة يجدون انه من الصعب وضع المكياج، مثل ظل العينين، ويتعلق ظهور العيون المبطنة بشكل كبير بالجينات، وترتبط بها تمامًا مثل لون شعرنا او طولنا او العديد من الصفات الموروثة الاخرى، وهذه الصفة اي العيون المبطنة تصبح اكثر وضوحًا مع التقدم في العمر.

-أسباب شكل العيون المبطنة:

تعتبر العيون المبطنة من الصفات الجينية، واذا كان احد الاباء او كليهما لديه عيون مبطنة، فهذا يعني زيادة فرصة ظهور العيون المبطنة لدى الابناء

العمر: مع التقدم في العمر تفقد البشرة مرونتها وتصبح اكثر تراخيًا وهذا يؤدي لظهور الجلد الزائد على الجفنين بوضوح اكبر، ومع التقدم في العين، تنخفض وضعية حاجب العين وبالتالي تصبح العيون المبطنة اكثر وضوحًا، او تظهر العيون المبطنة اذا لم تكن ظاهرة من قبل الاسباب الطبية او العلاجية.

حقن البوتوكس بشكل خاطئ يمكن ان يؤدي لانخفاض حاجب العين ويعطي للعين مظهر العيون المبطنة، وفي حالات نادرة يمكن ان تكون الاسباب الطبية هي المسؤولة عن ظهور العيون المبطنة، وهذه الاسباب تشكل ما يعرف باسم تدلي الجفن، وهو يتطلب زيارة للطبيب الذي يقوم بعلاجه.



-أفضل مكياج للعيون المبطنة:

استعمال البرايمر ببساطة يمكن ان يتم نقل مكياج العين الى الاجفان، لذلك في البداية يجب ان يتم استعمال برايمر ظلال العيون.

الوضعية الصحيحة تطبيق المكياج الافضل للعيون المبطنة يعتمد بشكل رئيسي على معرفة الزوايا الصحيحة، الهدف هو رفع وفتح العينين، وللقيام بذلك، يجب النظر في المرآة مع فتح العينين والاسترخاء اثناء وضع المكياج.

استعمال الادوات الصحيحة يجب استعمال فرشاة مسطحة لوضع ظل العيون، وفرشاة قلم من اجل الزوايا الداخلية للعين، وفرشاة ناعمة لمزج المكياج.

وضع الظلال التي لها وميض لانها تساعد على جعل العين تبدو اكبر من خلال عكس الضوء، لذلك من الممكن وضع الظلال تحت عظم الحاجب، وداخل زاوية العين، وعلى الجزء المتحرك من الجفن.

وضع الظلال غير اللامعة في البداية من الرائع وضع الظلال غير اللامعة تحت العينين وتحت الجلد الزائد الذي يشكل مظهر العيون المبطنة من اجل اضفاء عمق على العينين

التلاعب بالمكياج لرفع العين من المفيد للغاية وضع ظل بلون اغمق على الثلثين الاخيرين (الخارجيين) وخط الرموش السفلي الخارجي

وضع ايلاينر رفيع يجب ان يكون خط الايلاينر (كحل العين) رفيع وغير كثيف، لان الايلاينر الكثيف يجعل العيون المبطنة تبدو صغيرة للغاية.

من الافضل وضع المكياج عندما تكون العينين مفتوحة، لانه من الصعب معرفة الطية الجلدية فوق العين عندما تكون العيون المغلقة، ويصبح من الاصعب تحديد العين بدقة.

عند استعمال الرموش الاصطناعية، فمن الضرورية اختيار الشكل المناسب للعينين وافضل رموش اصطناعية للعيون المبطنة هي الرموش التي تكون اطول في المنتصف، لانها تؤدي لمنح العيون المبطنة مظهرًا اكبر.

اذا اردتي اخفاء بروز عظم الحاجب العلوي، فمن الافضل تطبيق الظلال غير اللامعة

شراء الماسكارا المقاومة للماء بما ان الماسكارا تلمس بشكل متكرر عظم الحاجب، فمن الافضل شراء الماسكارا المقاومة للماء كي لا تتلطخ، كما ان الرموش الطويلة تساعد على الفور في تقليل مظهر العيون المبطنة الواضحة.

وضع برايمر للعينين وتعتبر هذه النصيحة من الاساسيات لمكياج عيون مبطنة، لذلك من المهم للغاية استثمار اموالك بشراء برايمر جيد للعين يساعد في تفتيح العين بشكل اكبر.

وضع المكياج على الطية الجلدية التي تسبب العيون المبطنة بشكل معاكس للطية الطبيعية للجفن.

-حل مشكلة العيون المبطنة:

يمكن التخلص من العيون المبطنة اما بشكل جراحي (من خلال اللجوء لعملية رأب الجفن، وهي ازالة الجلد الفائض الموجود على الجفن) او بشكل غير جراحي (من خلال تقنية البلازما التي تساعد في حرق الجلد الفائض الموجود على الجفن)

يوصي الاطباء باللجوء الى التقنية غير الجراحية للتخلص من العيون المبطنة، وهي خيار علاجي مثالي للعيون المبطنة، حيث تساعد هذه التقنية في ازالة وشد الجلد في الجفن العلوي، مما يؤدي لرفع العين بشكل فاعل ودون الحاجة لاجراء جراحة للتخلص من العيون المبطنة.

تعتبر قلم البلازما الخيار العلاجي الاسرع والاكثر امانًا لازالة البشرة الزائدة على الجفن وعلاج العيون المبطنة، وهذه الطريقة العلاجية التي يتم اجرائها بغضون 20 دقيقة هي طريقة يقوم بها الاطباء من اجل التخلص من العيون المبطنة بشدة وشد الجلد على الجفن العلوي، كما تعتبر هذه الطريقة خيار علاجي امن وفعال وبديل عن الجراحة.

طريقة غير جراحية لرفع العين حيث لا يتم اجراء اي شق جراحي من خلال طريقة البلازما علاج يستغرق فقط 20 دقيقة ويكون فيه الشخص مستيقظ اثناء اجراء هذا العلاج

الخطر المترافق مع تقنية قلم البلازما قليل للغاية

تأثيرات قلم البلازما تدوم لفترة طويلة، ويمكن ان تكون التأثيرات دائمة.

يتم اجراء التخلص من العيون المبطنة من قبل طبيب متخصص، وهي علاج غير باضع للتخلص من العيون المبطنة، ومن الضروري استشارة طبيب متخصص قبل اجراء هذه التفنية لانها يمكن ان تؤدي للندوب او تفشل ببساطة اذا تم اجرائها من قبل شخص غير متدرب ومؤهل