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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعيين الأب أنطونيوس إسكندر مفوضًا عامًّا للرهبنة الكرمليّة في مصر

ارشيف
ارشيف
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تعيين الأب أنطونيوس إسكندر مفوضًا عامًّا للرهبنة الكرمليّة في مصر وتستعرض البوابة القبطية نبذه مختصرة عن حياته:

ولد الأب أنطونيوس في محافظة المنيا 21/ 10/ 1967م التحق بالرهبنة الكرمليّة في بازيليك سانت تريزا بشبرا يوم 23/ 12/ 1993. وسافر إلى لبنان في 24/ 6/ 1994. وابرز النذور البسيطة يوم 14/ 9/ 1995

ثم حصل على ليسانس في الفلسفة واللاهوت عام 1998، وأبرز نذوره الاحتفاليّة يوم 15/ 8/ 2001. وسيم كاهنًا يوم 15/ 8/ 2003.

وحصل على ماجستير في لاهوت الحياة المكرسة من جامعة سان جيوفاني اللاترانو عام 2004
- عُين رئيس دير القديسة تريزا الآفيليّة بالمعادي من 2005 إلى 2010.

مسؤول لجنة الشباب في الكنيسة اللاتينية في عهد مثلث الرحمات المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر من 2010- 2014 ومستشار أول لمفوضية مصر 15. 9. 2010 ونائب ريس دير سانت تريزا بشبرا.
وعمل  مستشار ثالث لمفوضية الأراضي المقدسة ومصر 2008- 2011 بالاسافه الي كونه رئيس دير القديسة ترزا الآفيليّة بالمعادي 2013- 2015.
ورئيس دير سانت تريزا شبرا ومسؤول البازيليك 15. 10. 2014 وعين مستشار أول لمفوضية مصر من 2017- 2020. وعمل مستشار ثان لمفوضية مصر 11 ديسمبر 2020 إلى 2023. واخيرا هو رئيس دير سيدة الكرمل، وحضانة سانت تريزا بالاسكندرية  2017 إلى 2020.

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