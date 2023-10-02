بـ"تسلم الأيادي".. أحمد شيبة يشعل احتفالات ذكرى أكتوبر في الإسكندرية

أشعل الفنان أحمد شيبة، مساء اليوم، احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة التي تقام في ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط البلد.

تفاعل الجمهور مع أغنية تسلم الأيادي من خلال حمل الإعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعبير عن حبهم له.

وشهد ميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط البلد، اليوم الاثنين، أجواء من الاحتفالات والمسيرات ابتهاجًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

على أنغام الأغاني الوطنية، خرجت العديد من المسيرات إلى ميدان القائد إبراهيم وسط البلد، من أجل الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، كما حملوا المشاركين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي مدون عليها عبارة "كلنا معاك"، وذلك من أجل دعم وتأييد للرئيس السيسي في استكمال مسيرة الانجازات التي بدأها في كافة المجالات المختلفة.