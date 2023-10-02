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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. فرحة بالمنوفية عقب إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
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شهدت محافظة المنوفية مساء اليوم وقفة حاشدة احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر والاعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.
وشهدت مدينة شبين الكوم تجمع المئات من المواطنين رافعين أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.
واكد المواطنون الدعم الكامل للرئيس السيسى لخوض الانتخابات لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الانجازات وتحقيق التنمية الشاملة ، وأوضح المشاركين أن مشروع حياة كريمة يعد من أهم واضخم المشروعات التى شهدتها مصر .

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