علي بدرخان يفتتح أولى ورش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

أقيمت اليوم ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها في 5 أكتوبر المقبل.

ومن جانبهم أشاد الشباب المشاركون بالورشة وأكدوا أنهم استفادوا من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء ورشة التصوير المقامة ضمن فعاليات الدورة ال ٣٩ والتي يحاضر خلالها مدير التصوير الكبير د/ سمير فرج.

جدير بالذكر ان فعاليات الدورة الـ ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة إنطلقت امس الاحد ، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الإستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ / محمد طوسون ومكياج وملابس / مارينا مجدي .