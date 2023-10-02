مياه مطروح تشارك في المعرض الدولي للمياه إكسبو 2023

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أثناء جولته التفقدية لمعرض اكسبو الدولى، زار المهندس ممدوح رسلان جناح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بحضور الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد أنَّ الشركة تستعرض مجالات استخدام الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية) في انتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لتحلية المياه؛ حيث تم عرض نموذج لمحطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية مع إمكانية إنشاء هذه المحطات بأيدي مهندسي وفنين الشركة.

ولفت الدكتور إبراهيم خالد، إلى أن المعرض يعد من افضل المنصات لجذب الاستثمارات الدولية ونشر ثقافة الحفاظ علي البيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة، وأفضل المنصات لنشر المجهودات والخبرات التي تتمتَّع بها شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.