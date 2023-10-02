بعلم مصر وصور السيسي.. الإسكندرانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر بميدان القائد إبراهيم

شهد ميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط البلد، اليوم الاثنين، أجواء من الاحتفالات والمسيرات ابتهاجًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

على أنغام الأغاني الوطنية، خرجت العديد من المسيرات إلى ميدان القائد إبراهيم وسط البلد، من أجل الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، كما حملوا المشاركين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي مدون عليها عبارة "كلنا معاك"، وذلك من أجل دعم وتأييد للرئيس السيسي في استكمال مسيرة الانجازات التي بدأها في كافة المجالات المختلفة.

ومن المقرر أن يحيي احتفالات انتصارات أكتوبر في ميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، الفنان أحمد شيبه وعصام كاريكا، حيث وسط أجواء من البهجة والسرور، بالإضافة إلى الهتافات التي منها "تحيا مصر"، و"كلنا معاك يا سيسي".