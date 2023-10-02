جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم بالمدارس لمتابعة انضباط وانتظام المدارس

تفقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي، ومدرسة طامية للتعليم الأساسي، بحضور مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية.

وتابعت الدكتورة أمانى المدرسة والفصول، وأشادت بانضباط وانتظام العمل بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية، كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والطالبات بالمدارس، وتوفير الرعاية الكامله للتلاميذ والاهتمام بهم والإرتقاء بمستواهم الدراسى.

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة أرض البحوث الرسمية للغات بالفيوم، وحضرت طابور الصباح وتحية العلم، وتابعت المدرسة والفصول الدراسية، وحسن انتظام العمل بالمدرسة.

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