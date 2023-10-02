ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم بالمدارس لمتابعة انضباط وانتظام المدارس

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تفقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي، ومدرسة طامية للتعليم الأساسي، بحضور  مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمود هيبة مدير عام إدارة طامية التعليمية.

وتابعت الدكتورة أمانى المدرسة والفصول، وأشادت بانضباط وانتظام العمل بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية، كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والطالبات بالمدارس، وتوفير الرعاية الكامله للتلاميذ والاهتمام بهم والإرتقاء بمستواهم الدراسى.

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة أرض البحوث الرسمية للغات بالفيوم، وحضرت طابور الصباح وتحية العلم، وتابعت المدرسة والفصول الدراسية، وحسن انتظام العمل بالمدرسة.

inbound7557206332903972310
inbound7557206332903972310

inbound6170123722380988683
inbound6170123722380988683

inbound6923584088992107618
inbound6923584088992107618
ads
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم تعليم الفيوم جولة ميدانية على المدارس في طاميه إنتظام مدارس الفيوم
ads