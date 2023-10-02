كيف بدأ التفكير في إنشاء المشروع القومي لإنتاج البلازما؟.. الرئيس السيسي يوضح

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل بدء التفكير في إنشاء المشروع القومي لإنتاج البلازما، قائلًا: "وأنا وزير للدفاع فكرت في إنشاء هذا المشروع وكانت الدولة المصرية تفكر في تنفيذ هذا المشروع من قبل ولم تنجح".

وأضاف : "منذ 2012 وأحاول أن يخرج هذا المشروع للنور، وفي ظل هذا الوقت كل الشركات العالمية التي لها اسم من الممكن استخدامه لم تكن متعاونة مع مصر".

وقال "السيسي" خلال كلمة بإحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الاثنين: "إحنا كنا مصرين للتواصل والاتصال مع كافة الشركات لتنفيذ مشروع إنتاج البلازما على أسس وشراكة تحمل اسم الشركة العالمية وتكون مشاركة لمصر في كافة الإجراءات ليكون هناك مصداقية كاملة للاسم المتعاقد معه".

وتابع: "حتى عام 2019 و2020 لم نتمكن من تنفيذ مشروع البلازما، ولكننا مصرين على عمل هذا المشروع، حتى جاءت جائحة كورورنا بتأثيراتها فقامت بعمل تغير في الفكر العالمي لهذا الأمر، فكانت الفرصة متاحة لعمل هذا المشروع"، مضيفًا: "لما يكون في تغيرات عالمية أوع يفوتك تستفيد منها".

وأردف: "لقينا الناس بتفكر تشكيل خريطة مختلفة شوية وكانوا مستعدين للعمل مع دولة مثل مصر، وتم الاتفاق مع الشركة العالمية لتنفيذ مصنع البلازما، وكان التفكير عن إنشاء المصنع في 2024 ولكن سيتم تنفيذه في أوائل عام 2026، في مصر، واعتبرت هذا الأمر جزء من تصحيح العادات للمصريين لو تمكنا من جعل المشروع مشروع قومي لإنتاج البلازما، لأن المعايير المستخدمة في قبول العينات واستمرارها صارمة جدًا".

وأكمل: "لو عملت مركز في اي جامعة يبقى كل الشباب والشابات في الجامعة لو حبوا يدخلوا يتبرعوا في هذا المركز لازم يحافظوا على المسار الصحي والعادات الصحية هتبقى تصور لأن اى خلل لن يجعل الشاب قادرًا على التقدم للتبرع من جديد".

وتابع: "النهارده دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مرة في الأسبوع أو مرتين أو كام مرة في الشهر هيبقى كام في الشهر، قائلًا: "الحلم عندي ملايين وقدرت اجيب دخل من فكرة تحسن من صحة الناس وتخليني اتمكن من توفير الألبومين ومواد أخرى يمكن إنتاجها من البلازما وتكون بصناعة مصرية تؤثر على الصحة العامة للكثير من الناس وسيكون مسار صحي محترم".

واختتم: "إحنا عملنا 8 مراكز لإنتاج البلازما حتى الآن ومستهدف 20 مركز في هذه المرحلة،هتشوفوا معايير للدول المتقدمة ازاي بتتعامل مع الشأن الصحي بشكل احنا هنتعلم منه الكثير لأن الكلام دا بيتم اعتماده من الشركة الإسباني وتشرف عليه بشكل دقيق وصارم احنا بعادتنا مش بنهتم بالطريقة دي".