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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليمية ويؤكد انتظام الدراسة بمختلف المراحل

انتظام الدراسة بمحافظة
انتظام الدراسة بمحافظة المنوفية
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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة للعام الدراسي الجديد.

وشدد المحافظ على حسن استقبال الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحقيق الاستفادة المثلى من اليوم الدراسي .
كما أكد المحافظ أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة  داخل المدارس، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور اليومي وكافة مديري الإدارات التعليمية على المدارس لرصد الإيجابيات والسلبيات والعرض عليه فورا.

كما وجه  رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدوري وتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع أية مخلفات وإشغالات بمحيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى استمرار المتابعات الميدانية لمديري الإدارات للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتسليم الكتب الدراسية، وإعداد تقرير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات لاتخاذ اللازم نحوها، بالإضافة إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للحالة العامة للمدارس أول بأول من خلال الربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان استقرار المنظومة التعليمية .

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الإدارات التعليمية التربية والتعليم العملية التعليمية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية
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