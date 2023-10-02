تعرف على أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب عند نفس مستويات التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023.

وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 2160 جنيها للبيع، و2150 جنيها للشراء.

كما استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى 2468.5 جنيه للبيع، و2457.25 جنيه للشراء.

وثبت سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة عند 2262.75 جنيه للبيع، و2252.5 جنيه للشراء.

وبقى سعر الذهب عيار 21 عند 2160 جنيهًا للبيع، و2150 جنيهًا للشراء.

كما ظل سعر الذهب عيار 18 مستقرا الآن في مصر عند 1851.5 جنيه للبيع، و1842.75 جنيه للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 14 حالة من الاستقرار عند 1440 جنيها للبيع، و1433.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1234.25 جنيه للبيع، و1228.5 جنيه للشراء

وثبت سعر الجنيه الذهب عند مستوى 17280 جنيها للبيع، و 17200 جنيها للشراء.