الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ تتابع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية

تواصل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، جهودها التنسيقية في إدارة أزمة حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

حيث تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية في محافظة الإسماعيلية بنشوب حريق داخل مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تم إخطار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأمر برفع حالة استعداد جميع مقدمى خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الاقليمى بالمحافظة ومتابعة الحادث وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق.

وأشرف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على إدارة الأزمة من أمام مبنى مديرية الأمن.

وأوضحت الشبكة الوطنية إنها أدارت الأزمة حيث تم الدفع براصدين بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الحادث ونقل الصورة فيديو الى غرفة عمليات الشبكة الوطنية وجارى حصر الخسائر.

وبتنسيق محلى بين المراكز والمديريات وبتنسيق اقليمى بامكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم الدفع بـ13 سيارة إطفاء محافظة الإسماعيلية، و3 سيارات إطفاء هيئة قناه السويس، و3 سيارات إطفاء قوات مسلحة بالإضافة إلى طائرتين إطفاء.

كما تم التواصل مع إدارة أزمات بورسعيد وقام بدفع 5 سيارة إطفاء للدعم، و تم التواصل مدير أزمات محافظة السويس، وقام بدفع 5 سيارة إطفاء منهم 2 سيارة مزودة بسلم، وتم التواصل مع مدير أزمات محافظة الشرقية وقام بدفع 3 سيارة إطفاء منهم 2 سيارة مزودة بسلم.

بالاضافة إلى تعبئة 3 أوناش عملاقة من الجهات المدنية لمعاونة ونش إنقاذ الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية لإنقاذ الجنود الموجودين أعلى المبنى.