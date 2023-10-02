إخماد حريق داخل محل تجارى فى العتبة

تمكن رجال الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى منطقة العتبة، دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى العتبة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة كشف ملابساتها بالكامل.