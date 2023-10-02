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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق داخل محل تجارى فى العتبة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكن رجال الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى منطقة العتبة، دون وقوع إصابات. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى العتبة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة كشف ملابساتها بالكامل.

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الحماية المدنية منطقة العتبة بالقاهرة حريق محل تجاري دون وقوع إصابات
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