إكسترا نيوز: الإصابات الناجمة عن حريق مديرية أمن الإسماعيلية طفيفة

أفادت إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، بأن أغلب الإصابات الناجمة عن حريق مديرية أمن الإسماعيلية طفيفة، مؤكدة وصول فريق هندسي تابع لوزارة الداخلية إلى موقع الحادث.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة، والمساعدة في إنقاذ الضحايا ونقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الاثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.