بالفيديو.. "الري" تكشف تفاصيل تأهيل وتبطين 7200 كيلومتر من الترع

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع يعتبر من أبرز وأكبر المشروعات التي تم تنفيذها فى مجال تطوير المنظومة المائية، مشيرًا الى أنه تم خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلومتر من الترع بتكلفة تصل الى 25 مليار جنيه، كما أنه يجرى العمل على 3100 كيلو أخرى بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأضاف "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن تأهيل وتبطين الترع له العديد من المميزات، حيث تستعيد الترع وظيفتها المطلوبة منها وهى توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين للترعة.

وتابع، أن تأهيل وتبطين الترع له أهمية كبيرة فى توصيل المياة لنهايات الترع، فالكثير من المزارعين يشتكون بأن المياة لا تصل اليهم فى نهايات الترع.

وأردف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن تأهيل الترع له دور كبير جدًا فى استعادة القطاع المائي وحل المشكلة وتوفير المياه بعدالة لكل مزارع، حيث إنه لم يعد هناك فرقًا بين المزارع الموجود فى نهاية الترعة عن المزارع الموجودة فى بداية الترعة.

وأوضح أنه يجري العمل فى جميع المحافظات، كما أن الأولوية تكون بمدى احتياج الترع للتأهيل، حيث تم البدء بالترع التى تحتاج الى التأهيل فى البداية والأكثر تضررًا، ثم ننتقل الى الترع حالتها أفضل.