اليوم.. عزاء الراحل محمد فريد بمسجد الحامدية الشاذلية

تتلقى أسرة الفنان محمد فريد العزاء اليوم الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين

وقد اعلنت ناهد محمد فريد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن موعد ومكان عزاء والدها ونشرت صوره للراحل وكتبت : “وداعا ابي الحبيب..العزاء غدا الاثنين الموافق 2 أكتوبر.. في جامع الحامديه الشاذليه عقب صلاه المغرب”.

وقد توفى الفنان محمد فريد السبت الماضى وشيعت جنازته الفنان من مسجد الحصري بمدينه السادس من اكتوبر وتم دفنه في مقابر العباسيه بميدان الجيش بحضور عدد من نجوم الفن منهم

وكانت اخر اعمال الفنان محمد فريد مشاركته في مسلسل بركه بطوله الفنان عمرو سعد الذي عرض عام 2019

ومن أشهر أعماله مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة،و فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية