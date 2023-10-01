ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواجهة منتخب مصر لكرة القدم للصم في نصف نهائي كأس العالم

لاعبا منتخب الصم
لاعبا منتخب الصم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره منتخب اليابان، يوم الأربعاء القادم ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري بمشاركة 19 منتخبا.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بضربات الترجيح بنتيجة 4–3 في ربع النهائي.

وكان  تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة 9/0 في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وفاز المنتخب المصري على نظيره منتخب أمريكا بنتيجة 3/2، كما فاز على ألمانيا بنتيجة 3/1.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام  والسيد جمعه إداري وحماده حسنى أخصائي العلاج الطبيعي.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز بالميدالية الفضية في عام 2012.

ads
غانا منتخب غانا بنتيجة اللجنة البارالمبية محمد يحيى يوسف
ads