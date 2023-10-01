محلل سياسي إماراتي: القاهرة الحاضنة الأولى والأخيرة لقوة جامعة الدول العربية

قال الدكتور محمد تقي، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، إن مصر في قلب دولة الإمارات، خاصة وأن القاهرة هي عاصمة العرب الثقافية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات أكبر مستثمر تجاري اقتصادي حاليًا في مصر بأموال ضخمة جدًا لدعم الاقتصاد المصري، والعلاقات المصرية الإماراتية متنامية ومزدهرة بفضل القيادة السياسية في البلدين.

وأضاف "تقي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أن إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد التوقيع على اتفاقية الممر الهندي دليل على أن الإمارات أصبحت قوة ناعمة في الجغرافية السياسية والاقتصادية، ولذلك شكر الرئيس بايدن لرئيس الإمارات لم يكن من فراغ.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه الشكر أيضا لرئيس الإمارات بسبب دوره في الحفاظ على الأمن القومي للشرق الأوسط، وربط الشرق بالغرب من خلال دعم الممرات الحديثة مثل الممر الهندي.

وأشار أن هناك اتفاقية بين مصر والإمارات لمبادلة العملة المحلية بين البنك المركزي المصري والإماراتي، وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري ويفتح الكثير من المجالات الاقتصادية وبذلك تحولت دولة الإمارات من الجغرافية السياسية إلى الجغرافية الاقتصادية، لأن هذا يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن القاهرة هي عاصمة الدول العربية، وهي الحاضنة الأولى والأخيرة لقوة جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تغيير المنطقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله.