ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي إماراتي: القاهرة الحاضنة الأولى والأخيرة لقوة جامعة الدول العربية

الدكتور محمد تقي،
الدكتور محمد تقي، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد تقي، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، إن مصر في قلب دولة الإمارات، خاصة وأن القاهرة هي عاصمة العرب الثقافية، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات أكبر مستثمر تجاري اقتصادي حاليًا في مصر بأموال ضخمة جدًا لدعم الاقتصاد المصري، والعلاقات المصرية الإماراتية متنامية ومزدهرة بفضل القيادة السياسية في البلدين.

وأضاف "تقي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أن إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد التوقيع على اتفاقية الممر الهندي دليل على أن الإمارات أصبحت قوة ناعمة في الجغرافية السياسية والاقتصادية، ولذلك شكر الرئيس بايدن لرئيس الإمارات لم يكن من فراغ.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه الشكر أيضا لرئيس الإمارات بسبب دوره في الحفاظ على الأمن القومي للشرق الأوسط، وربط الشرق بالغرب من خلال دعم الممرات الحديثة مثل الممر الهندي.

وأشار أن هناك اتفاقية بين مصر والإمارات لمبادلة العملة المحلية بين البنك المركزي المصري والإماراتي، وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري ويفتح الكثير من المجالات الاقتصادية وبذلك تحولت دولة الإمارات من الجغرافية السياسية إلى الجغرافية الاقتصادية، لأن هذا يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. 

وأكد أن القاهرة هي عاصمة الدول العربية، وهي الحاضنة الأولى والأخيرة لقوة جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تغيير المنطقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله. 

ads
الدكتور محمد تقي مصر دولة الامارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ads