وزير الرياضة يشيد بالقوافل الطبية لجامعة كفر الشيخ لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، بالقوافل الطبية التى نظمتها جامعة كفر الشيخ والتى استمرت اعمالها لمدة ثلاثة ايام ممتالية، والتى استهدفت بئر العبد والعريش والشيخ زويد لخدمة اهالينا فى محافظة شمال شيناء، وذلك استمرارا لما حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والانتصارات العديدة الذي حققها هذا الشعب الباسل.

أطلقت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجيش الثالث الميداني، قافلة طبية شاملة إلى الشيخ زويد، فى ثالث ايامها بمحافظة شمال سيناء ارض البطولات ارض التحدي والصمود، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة، وفى اطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط بل وخارجها.

أشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسامة العجمي رئيس قسم الاطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري.

حيث اطلقت جامعة كفر الشيخ القافلة لمحافظة شمال سيناء لتقدم جزء بسيط لهذا الشعب الذي عان الكثير حتى تم القضاء على الارهاب فيها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة والحمد لله لتبدأ جهود التنمية متمثلة في الدعم الصحي من جامعة كفر الشيخ.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع انحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء مدينة بئر العبد ومدينة العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ليبلغ العدد الاجمالي للحالات التى تم اجراء الكشف الطبي عليها 2216 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلةمجانا.