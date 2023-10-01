فى اليوم العالمي للقهوة.. تفاصيل مهمة لا يعرفها الكثيرون

يحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة ولكن هل تعلم أن هناك استخدامات مختلفة وغريبة للقهوة بعيداً عن احتسائها فالقهوة هي محبوبة الكثير حول العالم فهي مشروب مميز وله العديد من الفوائد على الصحة.

ويختلف الاحتفال في الكثير من البلدان ولكن في محاولة لتوحيد جميع هذه الاحتفالات في جميع أنحاء العالم اختارت الدول الأعضاء في منظمة القهوة الدولية ورابطات البن الأول من أكتوبر ليكون يوما موحدا للمشاركة والاحتفال وتعد من أفضل المشروبات الساخنة التي يعشقها الجميع ودائمًا ما تحتل مكانة خاصة في قلوب من يفضلون تناولها لذا جرى تخصيص يوم لها للاحتفاء بها فاتتميز القهوة برائحتها الجميلة التى لا تقاوم عند المرور بجوار أحد المقاهى أو الكافتيريات ولذلك يحتفل العالم سنويا في 1 أكتوبر، بـ اليوم العالمي للقهوة.

وتعتبر القهوة أو البن على اختلاف أنواعها المشروب الصباحي الأساسي لمعظم الأشخاص في وقتنا الحاضر نظراً لكونها تتمتع بمذاق ورائحة منعشة ومنبهة لكافة حواس الإنسان وبحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن معدل الإستهلاك السنوي من القهوة حول العالم يقدر بحوالي سبعة ملايين طن ويتم احتساءها بطرق عدة سواء باختلاف المنطقة أو حتى في البلد ذاتها

والجدير بالذكر أن أنواع القهوة المختلفة تختلف في طرق تحضيرها ومعالجتها و هناك العديد من فوائد القهوة التي أثبتت علمياً وفي دراسات سريرية حيث أن شرب القهوة بكميات محددة له تأثير إيجابي على الجسم ولكن يجب التنويه أيضاً إلى أن الإفراط في شربها له تأثير عكسي على صحة الجسم وسوف يعاني الشخص من القلق، والاضطراب، أو بما يسمى بتسمم الكافيين .

ولكن أثبتت الدراسات أن هناك فوائد أخرى متعددة للقهوة، حيث تعمل على زيادة مناعة الجسم، وتقليل الوزن وغيرها من التأثيرات الإيجابية على الإنسان، عند شربها أو استخدامها خارجياً

والقهوة ليست فقط للشرب وإنما لها العديد من الفوائد والاستخدامات الآخرى غير المعروفة وتستعرض أبرزها انها تستخدم في الحدائق من أجل تحسين التربة لكونها تحتوي على نسب عالية من النيتروجين وتعمل على تحسين توافر الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس

كما تستخدام بقايا القهوة للطبخ إذ على إضافة طعم مميز إلى عصير الفاكهة أو الحلوى كما يمكن وضع القهوة المتبقية في الفريزر وتجميدها، ثم وضعها مع المشروبات المثلجة كما يمكن استخدام القهوة كصبغة لتغميق الشعر كما انها تساعد على إزالة الروائح الكريهة و تساعد في تلوين الأقمشة ذات اللون الأبيض و إخفاء الخدوش الموجودة في الأثاث الخشبي الغامق.