حقيقة انسحاب صن داونز من الدوري الأفريقي "السوبر ليج"

كشفت تقارير صحفية أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي حسم موقفة ورفض فكرة الانسحاب من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى التي تنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 أندية على رأسها الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة داخل نادي صن داونز بسبب تضارب مواعيد بطولة الدوري الإفريقي مع مواعيد بطولة الدوري في جنوب إفريقيا وهو الأمر الذي قد يسبب أزمة للفريق الاصفر في نهاية الموسم الحالي.

وذكرته بعض التقارير الصحفية في جنوب إفريقيا، إن صن داونز لن ينسحب من بطولة الدوري الإفريقي، وأنه وقع على عقود مشاركته بالفعل مؤخرا، وأن أزمته مع الاتحاد الجنوب إفريقي في طريقها للحل.

وتنطلق البطولة في يوم 20 أكتوبر المقبل بمباراة سيمبا والأهلي، في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا، ثم بمباراتي يوم 21 أكتوبر، بمواجهة مازيمبي الكونغولي الذي يستضيف نظيره الترجي التونسي، وبيترو أتليتكو الذي سيستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويوم 22 أكتوبر سيكون يوم الختام لمباريات الذهاب، بلقاء إنييمبا والوداد في نيجيريا، ثم بداية مواجهات الإياب بلقاء الأهلي وسيمبا بالقاهرة، ثم صن داونز وبيترو أتليتكو في جنوب إفريقيا يوم 24 أكتوبر المقبل، ويوم 25 سيكون لقائي الترجي ضد مازيمبي في رادس والوداد ضد إنييمبا في كازابلانكا.