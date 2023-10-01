5 جثث وتكييف صحراوي.. ماذا حدث في قرية نجع سبع بأسيوط؟

هنا قرية نجع سبع التابعة لمركز ومدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، تشير عقارب الساعة نحو منتصف يوم أمس السبت، لتكون القرية علي موعد مع العثور علي 5 جثث لأم وأطفالها الأربعة في ظروف غامضة داخل غرفة النوم بمنزلهم الكائن بالقرية، ليكون الحادث حديث المحافظة والرأي العام بأكمله خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتي الآن، ومن أجل ذلك تحرص "البوابة نيوز" علي نشر القصة الكاملة للحادث وتفاصيله.

بداية الواقعة

شهدت قرية نجع سبع بمركز أسيوط في محافظة أسيوط، أمس السبت، حالة من الذعر والفزع بين أهالي القرية بعد العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على 5 جثث داخل منزل بقرية نجع سبع بنطاق مركز أسيوط التابع لمحافظة أسيوط، وبالإنتقال والفحص تبين العثورعلي 5 جثث لكل من نهاد محمود مصطفى 30 عاماً، وشيماء محمود عبدالراضي 11 عاماً، وإسراء محمود عبدالراضي 8 أعوام، وعبدالراضي محمود عبدالراضي 7 أعوام، ومحمد محمود عبدالراضي 5 أعوام، وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

وصول سيارات الإسعاف

وصلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

عرض الجثامين علي مفتش الصحة

قرر المحامي العام لنيابات أسيوط، عرض الجثامين على مفتش صحة أسيوط، لتحديد أسباب الوفاة ومدي وجود شبهه جنائية من عدمه، وتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة وتحديد مدي وجود شبهه جنائية، أو خلافات مع آخرين، كما كلف النيابة العامة بمركز أسيوط بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة وسماع أقوال أهلية الضحايا.

تحريات المباحث

كثفت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط جهودها لكشف غموض العثور على جثث 5 أشخاص داخل منزل بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط، أفادت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز أسيوط، أن سبب الوفاة بعيد كل البعد عن الانتحار أو الوقوع تحت حالة التسمم، وأن ما حدث هو قيام السيدة وأبنائها الأربعة بتشغيل مبرد هواء صحراوي داخل غرفة النوم المغلقة مما تسبب في سحب وانتهاء الأكسجين من الغرفة مما أدى لاختناقهم ووفاتهم في الحال.