ملتقى أولادنا لذوي الهمم يوجه الشكر إلى الرئيس السيسي

وجهت سهير عبدالقادر، رئيس ملتقى أولادنا لذوى القدرات الخاصة، رسالة من خلال سجل توقيعات كبار زوار العاصمة الإدارية قدمت خلالها تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة لملتقى أولادنا الدولى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة.

وأكدت عبدالقادر، أن دعم سيادته لذوى الهمم ورعاية الدولة لهم أحد المظاهر البارزة التى تميز الجمهورية الجديدة، مضيفة أن مساندة العديد من مؤسسات الوطن لذوى القدرات الخاصة ساهم بصورة فعالة فى تنفيذ خطط دمجهم فى المجتمع بشكل طبيعى باعتبارهم نماذجا للخير والسلام.

جاء ذلك اثناء استضافة العاصمة الادارية الجديدة لإحدى فعاليات الملتقى الدولى السابع لفنىن ذوى القدرات الخاصة والذى يقام تحت عنوان الحياة حلوة وتنظمه مؤسسة اولادنا لذوى القدرات الخاصة بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى حيث شهدت ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية عدد من العروض الفنية التى تضمنت استعراضا على أغنية "شكرا" للفنانة صفاء أبوالسعود، تصميم كل من الدكتورة عائشة فؤاد أستاذ الباليه بأكاديمية الفنون والفنان محمد عبدالعزيز بدار الأوبرا، بالتعاون مع الدكتور نور أبوحساب، مصمم الاستعراضات.

كما شارك في العرض، فريق "عزيمتنا" من الأردن، وفريق "مالي جورزوياسكي" من بولندا، وفريق "ليبوبرد" من الكونغو، وانتقلت الفرق المشاركة في العروض بأتوبيس "أولادنا" المكشوف، ولقيت العروض تفاعلا كبيرا من الحضور.

وحرصت الفرق الفنية المشاركة على التقاط صور تذكارية بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة، كما زار "أولادنا" من ذوي القدرات الخاصة، النصب التذكارى وحى الحكومة وغيرها من معالم العاصمة الجديدة.