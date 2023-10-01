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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد صبحي يشارك جمهوره صورة نادرة مع شقيقته من الطفولة

محمد صبحى
محمد صبحى
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نشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة نادرة له، وهو فى مرحلة الطفولة مع شقيقته ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة بكلمات بسيطة "أنا طفل مع شقيقتى"، وانهالت التعليقات من الجمهور ورواد السوشيال ميديا على الصورة، وتعجب الكثير من تغير الملامح للفنان محمد صبحى.

قدم صبحى العديد من الأعمال المسرحية الناجحه أبرزها "الهمجى" ، "تخاريف" ، "لعبة الست" ، "سكة السلامة ٢٠٠٠" ، "وجهة نظر" ، "كارمن" ، "عائلة ونيس" ، "ماما أمريكا" .

يذكر أن الفنان محمد صبحى يعرض حالياً مسرحية "عيله اتعملها بلوك"، بطولة محمد صبحى، وفاء صادق، كمال عطيه، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، منه طارق، داليا حسن.

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IMG_20231001_105225
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محمد صبحي عيلة اتعمل لها بلوك تخاريف الهمجي صورة محمد صبحى
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