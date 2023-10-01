مراسل القاهرة الاخبارية: إجراء البث المباشر من موقع انفجار أنقرة "معجزة حقيقية"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، فيديو يرصد قوات الأمن تلاحق مراسل "القاهرة الإخبارية" على الهواء عقب انفجار بالعاصمة التركية أنقرة قرب مقر الوزارة والبرلمان.

وقال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الانفجار حدث بالقرب من وزارة الداخلية، وقريب من البرلمان التركي في قلب العاصمة أنقرة، وحتى الآن لا يعرف سبب هذا الانفجار، ولكن من خلال مجيئنا إلى موقع الانفجار شاهدنا سيارات الإسعاف، وتواجد كبير لقوات الأمن التركية.

وأضاف أحمد، أن هذه الإنفجارات في أنقرة ليست بالأمر الطبيعي، متابعًا: "قوات الأمن طلبت مني على وجه السرعة ترك المكان والذهاب إلى منطقة أبعد".

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن إجراء البث المباشر من منطقة الإنفجار في أنقرة هو معجزة حقيقية، وبعد الانفجار الثاني تم إخلاء المنطقة بالكامل، ولا يوجد أي إنسان في منطقة الانفجار سوى قوات الأمن وسيارات الإسعاف والشرطة التركية.