محافظ الشرقية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أول يوم دراسي

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعه الجائلين أمام اسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة الطلاب وكذلك التنسيق مع مسئولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس لإستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتواجد في المدارس كلا في نطاق عمله للإطمئنان على نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود اشغالات أو باعة جائلين تعوق حركة الطلاب لتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة.

فيما شهدت مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية توافد الطلاب عليها منذ الصباح الباكر وسط جو يسوده الفرحة والسعادة لحضور طابور الصباح وبدء العام الدراسي الجديد.