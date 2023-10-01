"القاهرة الإخبارية": استنفار أمني في أنقرة عقب انفجار قرب البرلمان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، قبل قليل، بسماع دوي انفجار ثانٍ في ميدان «كزلاي» بأنقرة، عقب الانفجار الذي وقع بالقرب من مقر الوزارات والبرلمان.

وأعلن وزير الداخلية التركي، عن تحييد "اثنيين من الارهابيين الذين نفذا الهجوم في انقرة"، والذي استهدف مقر وزارة الداخلية في انقرة والقريب من البرلمان. وإعلن وزير الداخلية التركية عن اصابة اثنين من العناصر الأمنية التركية بجروح طفيفه خلال الهجوم.

وتطرقت وسائل إعلام تركية الى استنفار أمني في انقرة بعد الانفجار. وكانت وسائل اعلامية تركية أفادت بوقت سابق عن سماع دوي انفجار كبير قرب مقر وزارة الداخلية في أنقرة