إعادة الاختبار البدني لعدد من الحكام والمساعدين خلال ساعات

تستعد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة لإجراء اختبار بدني لعدد من الحكام والمساعدين خلال الساعات المقبلة.

ويعد الاختبار المنتظر هو الثاني من نوعه لنفس مجموعة الحكام والمساعدين، بعدما سبق وخاضوا الاختبار قبل فترة دون أن يتمكنوا من اجتيازه، لتقرر اللجنة إعادة الاختبار لهم بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع. وتضم قائمة الحكام الذين من المقرر أن يخضعوا لإعادة الاختبار البدني مجموعة من حكام التصنيف كلا من: نادر قمر الدولة، ووليد عبد الرازق، وخالد جمال الغندور، والسيد شعبان.

ووضعت لجنة الحكام أسماء الرباعي المشار إليه ضمن قائمة حكام الساحة بالتصنيف الأول، لكن اشترطت اللجنة اجتيازهم إعادة الاختبار البدني قبل السماح لهم بإدارة أي مباريات في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تقام إعادة الاختبار البدني لمجموعة الحكام المشار إليهم، بجانب بعض المساعدين تحت إشراف من مسئولي لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة.

وفي سياق آخر، يقام بمقر اتحاد الكرة اليوم الاجتماع الفني للجنة الحكام، وهو الاجتماع الذي سيشهد تحليل واستعراض أبرز الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر أن يشهد الاجتماع حضور جميع حكام الساحة وحكام الفيديو VAR الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولتين الأولى والثانية من الدوري الممتاز، فيما سيتولى البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وعدد من مسئولي اللجنة مناقشة الحكام في بعض قراراتهم بتلك المباريات، وتوضيح الأخطاء التي ارتكبوها خلال هذه اللقاءات.