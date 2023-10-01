مقتل 5 أشخاص جراء تحطم شاحنة في إلينوي الأمريكية

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الجالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إلينوي الأمريكية، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وكانت الشاحنة تحمل نحو 7500 جالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنجهام.

وقالت وكالة حماية البيئة في إلينوي، إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب 4 آلاف جالون، مما أدى إلى إجلاء نحو 500 شخص من المنطقة.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنجهام أنَّ من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عامًا، وثلاثة من القتلى من نفس العائلة، وجرى نقل 5 مصابين جوا إلى مستشفيات محلية.