أول أيام الدراسة.. تكريم الطلاب أبناء الشهداء في مدارس دمياط

أهدت مدارس محافظة دمياط، اليوم الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد لفتة طيبة وهي تكريم أبناء شهداء الشرط والجيش في طابور الصباح في مدارس دمياط بحضور وفد من وزارة الداخلية، حيث شارك في اللفتة مديرو الإدارات التعليمية في محافظة دمياط ومديرو المدارس وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم تكريم الطلاب أبناء الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن في طابور الصباح بعد أن تم القاء كلمات عن تضحياتهم واخلاصهم للوطن.

وانطلقت الدراسة اليوم الأحد وانتظمت في ١١٢١ مدرسة على مستوى المحافظة في دمياط، وتم استقبال طلاب الصفوف الأولى أيضًا .

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع مديرية التربية والتعليم، خطتها لضمان انتظام سير اليوم الدراسى وتوفير مناخ آمن وملائم للطلاب ووضع الجداول و القوائم بالفصول وتوزيع الكتب الدراسية، حيث أكدت على ضرورة المرور الميدانى على المدارس للتأكد من الالتزام بتلك الخطة وتواجد المعلمين والعاملين بالمدارس .

هذا ويشار إلى اعلان محافظ دمياط لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة منذ اسبوعين وذلك لاتمام كافة الاستعدادات بالمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات .

كما انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في ٨٤ مدرسة في محافظة دمياط دمياط بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتورة منال عوض محافظ دميـاط.

ومن جانبه اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م،

واوضح "وكيل الوزارة" أنه بدأت أمس السبت ٨٤ مدرسة تعمل بنظام الفترتين والفترة الممتدة، لطلاب الصفوف الأولى فقط " الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني في محافظة دمياط

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