مدرب الزمالك يتحدث عن التأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

أعرب مدحت عبد الهادي مدرب عام الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال عبد الهادي في تصريحات إعلامية، صعبنا مباراتي الذهاب والإياب على أنفسنا، خاصة مباراة العودة على ملعبنا وخسرنا الشوط الأول بنتيجة 1-0، ثم قدمنا شوط قوي وسجلنا 4 أهداف بالشوط الثاني.

وتابع، غيرنا طريقة اللعب في لقاء اليوم وفقا لطبيعة المباراة والمنافس، ولم يكن هناك توفيق بالشوط الأول، والتوفيق كان معنا بالشوط الثاني.

وأشار، أن الجهاز الفني سيصحح الأخطاء والفريق سيظهر بصورة جيدة في الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة اليوم الأحد وغدا الإثنين عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.