مصدر أمني: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أكد مصدر أمني أن أجهزة وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا /الاثنين/ وذلك باعتماد خطط التأمين التي تشمل الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

وقال المصدر الأمني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم تعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

وأوضح أن خطة التأمين بكافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتشمل تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وأشار المصدر إلى أن قيادات المديريات على مستوى الجمهورية قامت بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.