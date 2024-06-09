توافد نحوم الفن على حفل افتتاح فعاليات سيتي جونة بالقاهرة.. فيديو

أطلقت مدينة "O West" التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي، أمس السبت، مبادرة جديدة تحت عنوان "سيني جونة × مدينة O West"، وهي مبادرة تفاعلية تهدف إلى دعم وتمكين صانعي الأفلام المصريين والعرب.

وشهد الحفل، الذي أُقيم بمناسبة إطلاق هذه الشراكة، حضور مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري، منهم حسين فهمي، يسرا، هشام ماجد، نيللي كريم، إنچي كيوان، والمخرج عمر هلال، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما مثل الكاتبة مريم نعوم، محمود حميدة، إلهام شاهين، مريم الخشت، سارة عبدالرحمن، داليا شوقي، المخرج أيمن الأمير، المخرجة ندى رياض، المنتجة شاهيناز العقاد، الكاتبة والمخرجة هالة خليل، المخرج كريم الشناوي، صبري فواز، هشام نزيه، علي العربي، والكاتب هيثم دبور.

تهدف المبادرة إلى تقديم تجربة مؤثرة لمنصة "سيني جونة" في القاهرة، والتي تُقام بالتوازي مع مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة، تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز النمو الفني والمالي من خلال تنظيم ورش العمل، الدورات التدريبية، المناقشات، وتوفير فرص التواصل لصناع الأفلام.

من المقرر أن تنطلق أولى فعاليات هذه المبادرة في 9 و10 يونيو 2024 بالقاهرة، مستهدفةً جذب النجوم والمشاهير بالإضافة إلى المواهب الناشئة، حيث سيتم دعوتهم للمشاركة في حلقات نقاش متخصصة، ندوات رئيسية، ودورات تدريبية مهمة تهدف إلى تطوير مهاراتهم الفنية.