4 نصائح من رضوى الشربينى لمعرفة الراجل التوكسيك

تناولت الاعلامية رضوي الشربينى، فى برنامجها "هي وبس" والمذاع عبر شاشة قناة CBC، تفاصيل العلاقات العاطفية وقدمت خلالها نصائح مهمة للفتيات، حيث تضمنت الفقرة أسئلة متنوعة من جمهور البرنامج وكان من بينهم سؤال من احدي المتابعات عن كيفية اكتشاف الرجل النرجسي وتخطي تلك العلاقة السامة.

وأوضحت الاعلامية رضوي الشربيني، أن الرجل النرجسي يجعل الفتيات من حوله تقع فى حبه ويتباهي بذلك ولا يكتفي بفتاة واحدة، من أجل أن يمثل نوعًا من الضغط النفسي على الفتاة فى حياته بأنها أقل ممن حولها فتظل فى صراع دائم لكي لا تخسر وجوده بجانبها، مضيفة أن ذلك الرجل يواصل مدحه لنفسه بشكل مستمر بصفات إيجابية مثل "الجدعنة، الرجولة، الشهامة"، ليٌعطي الثقة لنفسه.

وتابعت الاعلامية رضوي الشربيني خلال برنامجها "هي وبس"، أن الرجل التوكسيك أو النرجسي دائمًا ما يهتم بمظهره وأخلاقه مع جميع من حوله من أجل صورته الشخصية فقط، قائلة :" الراجل النرجسي بيهمه شكله ومنظره والناس بتقول عليه إيه بينهم وبين بعض".

وأشارت "الشربيني"، أن من بين صفات الرجل النرجسي هو حبه للحديث بشكل مبالغ فيه : "هيعملك من البحر طحينة ويقولك غمسي وهتلاقيه سمكري كلام"، واصفة إياه برجل الأقوال وليس الأفعال، مضيفة :" عمره ما هيوعدك بحاجة وهيعملها أبدا"، بالاضافة لصفة الاسقاط وأنه يُدين الطرف الآخر فى كل شىء حتى لا يشوهه صورته الشخصية وأنه لا يٌخطىء أبدًا، لأنه يتغذي على ضحاياه من خلال اعطاء تفاصيل صغيرة من أجل بقاء الطرف الآخر فقط، مشددة على أنه لا يقبل الهزيمة وأن يتركه أحد.

واختتمت الاعلامية رضوي الشربيني نصائحها فى كيفية الابتعاد عن الرجل النرجسي أو التوكسيك من خلال الانسحاب المُفاجىء لأن ذلك سيجعل صورته تهتز أمام نفسه، موجهة نصيحة هامة للفتيات بضرورة الاعتزاز بأنفسهن.

جدير بالذكر، أن الاعلامية رضوي الشربينى قامت اليوم بمبادرة انسانية، من خلال برنامجها "هي وبس"، بتوزيع 20 فستان زفاف للفتيات، بالاضافة لعدد كبير من "الشبكة"، إيمانًا منها بمساعدة الشباب على الزواج والاقبال عليه.

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