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الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومن المقرر أن يتم مناقشه تقرير اللجان الشباب والرياضة، والتعليم  والاتصالات والطاقة والقوي العاملة، والصناعة عن موضوع «الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات".

ويؤكد التقرير على حرص  القيادة السياسية بشأن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية و إلاعدادية  والثانوية و تشجيعهم  على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة مجال الذكاء الاصطناعي، ذات الأبعاد المتعددة، والذي يرتبط بجميع جوانب الحياة، و دوره في الاقتصاد و الصناعة و التجارة و التعليم و الصحة و الفضاء و التسليح و الثقافة و الزراعة وغيرها.

كما توضح الدراسة  البرلمانية انعكاسات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على سوق العمل وتوفير فرص العمل لدى الشباب.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الشباب والرياضة لشباب والذكاء الاصطناعي