بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومن المقرر أن يتم مناقشه تقرير اللجان الشباب والرياضة، والتعليم والاتصالات والطاقة والقوي العاملة، والصناعة عن موضوع «الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص.. والتحديات".

ويؤكد التقرير على حرص القيادة السياسية بشأن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية و إلاعدادية والثانوية و تشجيعهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة مجال الذكاء الاصطناعي، ذات الأبعاد المتعددة، والذي يرتبط بجميع جوانب الحياة، و دوره في الاقتصاد و الصناعة و التجارة و التعليم و الصحة و الفضاء و التسليح و الثقافة و الزراعة وغيرها.

كما توضح الدراسة البرلمانية انعكاسات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على سوق العمل وتوفير فرص العمل لدى الشباب.