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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» توقع خطاب نوايا لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع خطاب نوايا بين الوزارة واحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الدواء، لدعم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقع خطاب النوايا كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة "تيلاي تار" مدير عام الشركة.


أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطاب النوايا يأتي  في إطار التعاون في دعم خدمات التواصل المجتمعي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية خاصة "سرطان البروستاتا"، ورفع الوعي لدى المواطنين وحثهم على الكشف المبكر والاستفادة من الخدمات المقدمة من المبادرة.

وأكد "عبدالغفار" أن هذا النوع من التعاون يأتي في إطار المجهودات الفعالة والمستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لجميع الفئات والأعمار من المواطنين المقيمين على أرض مصر.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان الأورام السرطانية الدكتور محمد حسانى الشركات العالمية المتخصصة الكشف المبكر عن الأورام سرطان البروستاتا سرطان البروستات