بسبب العقارب.. بيان عاجل للحكومة لوقف تخفيف أحمال الكهرباء في أسوان

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، ببيان عاجل إلى الحكومة بسبب سقوط ضحايا "بضربة شمس" نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة بمحافظة أسوان، والتي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجة الحارة الحالية، قاربت الـ50 درجة مئوية.

وأكدت النائبة فى بيانها، أن انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال يؤثر على المواطن فى أسوان، فى كافة مناحي الحياة من كهرباء ومياه، ويهدد حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، علاوة على أن ارتفاع درجة الحرارة أيضا يساهم فى زيادة انتشار الزواحف الضارة والتي قد يساعد انقطاع التيار الكهربائي إلى سقوط ضحايا من المواطنين نتيجة لدغ العقارب.

وطالبت النائبة من الحكومة إصدار قرار عاجل وسريع بوقف خطة تخفيف الأحمال فى محافظة أسوان، وسقوط ضحايا نتيجة ضربة شمس يؤكد ما يعاني منه مواطنو المحافظة من التأثر الشديد بهذه الموجه الحارة ويجب أن تتحرك الحكومة بشكل سريع لإنقاذ الأرواح، أو تتحمل تبعات سقوط ضحايا آخرين.